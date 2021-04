Homem com síndrome de down sequestrado e morto em esquema de troca de cadáveres

A família da vítima reside na cidade de Shanwei, na província de Guangdong, onde o governo exige que todos os cadáveres sejam cremados. Mas enquanto a família achava que Huang iria procurar outro cadáver para que se procedesse à troca o homem matou alguém para cumprir o acordo. Ao detetar uma pessoa com síndrome de Down, Huang convenceu-o entrar no carro, fornecendo álcool à vítima até que esta desmaiasse, matando-a e colocando-a num caixão entregue à família em troca do dinheiro.