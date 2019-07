Homem com zumbido no ouvido deixa de falar e de andar após visita a otorrino

Um homem ficou incapacitado de falar, de comer e de andar, após se dirigir a uma consulta de otorrino devido a um zumbido no ouvido. Durante um exame de audiometria, Michael Lewis-Walton, de 29 anos, foi diagnosticado com um tumor raro no tronco cerebral formado principalmente por vasos sanguíneos.

Michael, antigo professor na Manchester Met University, no Reino Unido, e o marido Richard Lewis-Walton, de 30 anos, prepararam-se então para uma cirurgia que poderia remeter para uma recuperação completa e imediata. No entanto, a operação que levou cerca de 14 horas deixou de fazer efeito após sete semanas.

O marido disse ao jornal The Mirror que, após a cirurgia, Michael "começou a agir de maneira diferente. Não conseguiu movimentar-se e ficou paralisado novamente", explicando que piorava gradualmente dia após dia.

Os médicos perceberam que o homem de 29 anos sofria de hidrocefalia - demasiado líquido dentro do crânio - que preenchia a cavidade onde o tumor tinha sido removido. Em declarações, o companheiro explicou que as habilidades cognitivas do marido não foram afetadas pelos ferimentos graves. No entanto, continua a ser incapaz de engolir, de sorrir ou de respirar sozinho.

É no hospital The Walton Centre, localizado em Liverpool, Inglaterra, que Michael luta contra os ferimentos. O edifício contém um espaço que se encontra equipado com sistemas de oxigénio canalizado, para que os pacientes ventilados a longo prazo possam aproveitar de uma área verde com familiares e amigos, enquanto recebem os cuidados hospitalares.

Sandeep Lakhan, diretor clínico, disse ao The Mirror que o hospital desejava "criar um espaço calmo para os pacientes e para as famílias, uma vez que percebemos que estes momentos podem ser bastante angustiantes para eles".

O casal conheceu-se através da internet, há oito anos e, segundo Richard, ficaram imediatamente apaixonados. "No nosso primeiro encontro, que durou nove horas, passeámos e conversámos o dia todo. No final do encontro ele perguntou-me se ele era o meu namorado e eu respondi que sim", contou Richard.

Casados há três anos, a dupla planeava construir uma família. No entanto, tiveram de colocar este plano para mais tarde.