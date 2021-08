Homem comido vivo por tigre quando estava na casa de banho

Um homem foi brutalmente atacado e comido vivo por um tigre numa pequena vila remota na região russa de Khabarovsk.

De acordo com o Daily Star, Mikhail Shabaldin, um lenhador de 41 anos, estava sentado na sanita, numa casa de banho exterior, quando terá sido surpreendido por um tigre que passava naquela zona, que faz fronteira com a China.

O homem desapareceu durante a noite e na manhã seguinte os colegas de trabalho descobriram as roupas desfeitas e um rasto de sangue e entranhas, que ia do local onde os lenhadores estão alojados até à floresta. Por todo o lado estavam pegadas de tigre.

As autoridades continuam as buscas pelo corpo do homem, tendo já recolhido vestígios no local da tragédia. Fonte policial adianta que "não há quaisquer esperanças de encontrar Mikahil vivo".

O local fica próximo de uma reserva de tigres samur siberianos, espécie em vias de extinção e da qual só existem 700 exemplares em liberdade. As autoridades acreditam que um tigre-fêmea terá atacado o homem quando este foi à casa de banho durante a noite.

"Estes animais normalmente evitam os humanos e têm hábitos muito diferentes. Fome, provocação, doença ou um ferimento podem fazer com que ataquem um humano. Normalmente nestes casos o animal é abatido, mas veremos os que os especialistas decidem neste caso, quando se apurar o que aconteceu", adianta a directora do Centro de Preservação de Tigres samur, que acredita que o animal que atacou Mikahil estaria "a proteger as crias".