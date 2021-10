Homem condenado a 15 meses de prisão por espalhar informações falsas sobre a Covid-19 nas redes sociais

Um homem que perpetuou uma fraude relacionada com a Covid-19 no Facebook, no ano passado, foi condenado a 15 meses de prisão.Christopher Charles Perez, do estado norte-americano do Texas, foi considerado culpado por proferir por informações falsas e boatos relacionados com armas biológicas, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA esta semana.As autoridades revelaram que em abril de 2020, Perez, de 40 anos publicou duas mensagens falsas e ameaçadoras no Facebook, alegando que pagou a alguém infetado com Covid-19 para lamber produtos num supermercado na cidade de San Antonio, no Texas, e assustar pessoas.Após uma investigação mais aprofundada, foi determinado que a ameaça de Perez era falsa - não tinha pagado a ninguém para espalhar intencionalmente o vírus. Perez admitiu mais tarde que a publicação era mesmo falsa."Aqueles que ameaçarem usar a Covid-19 como arma contra outros serão responsabilizados pelas suas ações, mesmo que a ameaça seja uma farsa", sublinhou o agente especial encarregado da Divisão de San Antonio do FBI, Christopher Combs. "As ações de Perez foram deliberadamente planeadas para espalhar o medo e o pânico e a sentença de hoje ilustra a seriedade deste crime!, acrescentou.Além da pena de 15 meses de prisão, Perez foi condenado a pagar uma multa de mil dólares (cerca de 865 euros).