Homem condenado a pagar mais de mil euros por alimentar urso com donuts

Um homem de 32 anos foi condenado a 22 de agosto a pagar mais de mil euros depois de se declarar culpado de alimentar ilegalmente ursos em outubro do ano passado no Alasca.

Além da multa, Randy Scott está obrigado a manter-se no mínimo a uma distância de 50 metros destes animais, durante um período de seis meses.

O homem partilhou fotografias nas redes sociais a mostrar o momento do incidente em que alimentava um urso com Timbits, um doce feito de massa frita típico do Canadá que equivale aos donuts americanos.

De acordo com o jornal Daily Hive Vancouver, depois do incidente em outubro, as autoridades afirmaram que não era a primeira vez que Scott e a companheira Megan Hiltz distribuíam comida não autorizada.

"Recebemos fotografias e alguns vídeos da página do Facebook de Scott", disse Sam Harris, um agente da autoridade ao Daily Hive em outubro.

As autoridades disseram também que é muito comum que os turistas alimentem os ursos, mas que é um grande perigo: "Uma vez que eles se habituam às pessoas e recebem comida delas, a maioria desses ursos tem que ser abatidos pois tornam-se um perigo público".

