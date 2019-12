Homem condenado a seis meses de prisão após comer bolacha sem autorização

Um homem de 42 anos foi condenado a seis meses de prisão após ser apanhado a comer, sem autorização, enquanto servia almoços aos sem abrigo. Gregory Fields foi convidado a abandonar o programa de reabilitação após o ocorrido.Gregory Fields integrava o programa 'The Salvation Army' do Harbor Light Center, nos EUA, desde 2017, após ter sido acusado de vandalismo. O responsável do programa afirmou que o homem estava autorizado a retornar ao centro caso se submetesse ao processo de reabilitação desde o ínicio, o que o obrigava a isolar-se da família e amigos num período de 30 dias.Em declarações à NBC News, Fields afirma ter recusado a proposta por sentir que não há uma razão terapêutica que explique o recomeço do seu tratamento na íntegra. O responsável explicou ainda que Gregory Fields se encontra 'limpo' há três meses.Após proposta do centro para Gregory Fields reiniciar o tratamento e este ter recusado o caso foi levado a tribunal onde o homem foi condenado, pelo juiz Michael Begert, a seis meses de prisão.A advogada do condenado explicou num comunicado que ocorreu na semana passada que "a resposta do programa foi desproporcional ao delito cometido por Gregory durante os almoços fornecidos e a resposta dada pelo tribunal foi contraproducente e desumana".