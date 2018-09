Homem condenado a três meses de prisão por dar palmada a mulher no autocarro

Incidente aconteceu em Paris, na sexta-feira passada.

O homem que deu uma palmada no rabo de uma mulher num autocarro urbano francês na passada sexta-feira foi condenado a três meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 300 euros, segundo avança o jornal Le Parisien.

Esta penalização acontece na sequência da aprovação da lei contra a violência sexual e sexista em França, sendo que a acusação provou que o homem, de 30 anos, terá entrado no transporte público alcoolizado e terá atacado uma jovem de 21 anos com uma palmada no rabo.

Depois, terá insultado a mulher chamando-lhe nomes e criticando o seu aspeto físico. Nesse momento, a jovem pediu ajuda ao motorista que terá fechado de imediato as portas e chamado a polícia.

O tribunal de Evry condenou o homem a nove meses de prisão pelo sucedido, seis dos quais deverá cumprir em pena suspensa, associado a uma multa de 300 euros.

A ministra da igualdade, Marlene Schiappa, já manifestou o seu agrado nesta decisão judicial, elogiando ainda o comportamento do motorista do autocarro.



Recorde-se que a lei entrou em vigor a três de agosto deste ano.