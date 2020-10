Homem condenado por esconder da mulher relações homossexuais. Vai ter de pagar três mil euros

Uma juíza espanhola decidiu a favor de uma mulher que processou o seu ex-marido por "ocultar deliberadamente" a sua homossexualidade durante a relação, que durou cinco anos, três deles de matrimónio. Agora, o homem vai ter de pagar uma compensação de 3 mil euros.

A relação entre ambos acabou em 2011, com um divórcio por mútuo acordo. Mas no ano passado, durante um jantar de amigos, a mulher não só ficou a saber que o seu ex-marido sempre tinha sido homossexual como tinha mantido relações com um conhecido "antes, durante e depois" da sua relação.

Apesar do acusado ter revelado a sua sexualidade à antiga mulher em 2016 e de lhe ter apresentado o seu companheiro atual, depois das revelações feitas em 2019, no jantar de amigos, a mulher resolveu avançar para uma acusação judicial, revela o jornal espanhol El País.

Agora, um ano depois, uma juíza do tribunal de primeira instância de Valência encontrou motivos suficientes para dar razão a esta mulher, ainda que representantes de associações LGBT tenham classificado esta decisão como um "julgamento moral".

A sentença declara a nulidade civil do matrimónio, que é algo distinto do divórcio, e uma compensação de 3 mil euros a pagar à queixosa. De acordo o referido jornal espanhol, a juíza declarou que "não foi provado nem que [a queixosa] sofreu de rejeição social nem que sofreu danos profissionais". Contudo, a juíza afirma que "partindo do princípio que o desengano social não é financeiramente ressarcível, a compensação deve ser reduzida ao valor de 1000 euros por cada um dos três anos de matrimónio".

A juíza revela ainda que o acusado não agiu "de má fé", apesar de ter havido uma "ocultação da relação e prática sexual antes do matrimónio à mulher que ia ser a sua esposa".

Javier Vilalta, advogado de Valência acusado, negou ter "tido relações homossexuais completas antes do casamento, apesar de algumas experiências na adolescência durante alguns anos de incerteza sexual".