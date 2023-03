Homem condenado por remover preservativo sem consentimento durante ato sexual

Um homem, de 28 anos, foi condenado esta terça-feira por remover o preservativo sem o consentimento da parceira durante o ato sexual. Khaldoun F. é o primeiro holandês a ser condenado pelo crime. O tribunal de Roterdão condenou o suspeito a uma pena suspensa de três meses e ainda a obrigação de pagar uma indeminização de mil euros à vítima.O crime, conhecido por "stealthing", remonta ao verão de 2021. Através de mensagens via Whatsapp foi possível perceber que o arguido estava ciente da ação e que tentou convencer a mulher de que não havia nada de errado.O condenado também estava acusado de violação, mas foi absolivido do crime, avança o jornal norte-americano The Washington Post. O tribunal percebeu que houve consentimento no coito, mas não na remoção da proteção sexual.Segundo o tribunal, o holandês restringiu "a liberdade pessoal da vítima e abusou da confiança que ela depositara nele", colocando-a em risco de contrair alguma infeção ou de engravidar de forma indesejada.