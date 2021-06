Homem consegue escapar à cadeia 12 vezes

Um homem senegalês, de 32 anos, conseguiu fugir à cadeia não uma, não duas, mas sim 12 vezes.De acordo com um artigo publicado no site de notícias Africa News, Baye Modou Fall terá justificado ter escapado à prisão com o facto de os tribunais estar a demorar demasiado tempo a decidir o seu caso.O recluso de 32 anos fugiu pela última vez na passada quinta-feira, dia 3, de uma prisão no Dakar, capital senegalesa, e foi apanhado em Moussala, este sábado, dia 5.Numa entrevista ao ITV Senegal, o hábil homem explicou como conseguiu escapar. "Fugi pela grade de ventilação de uma das paredes da minha cela, subi através de uma corda e escalei a parede da cadeia", explicou.Baye afirma que desta vez não vai fugir e vai esperar pela justiça. O homem está ligado a assaltos à mão armadas e associação criminosa.