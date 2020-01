Homem cria acessórios de autodefesa para mulher com armas ocultas

Um homem criou acessórios para mulher com armas embutidas no seu interior de forma a promover a autodefesa feminina. Os produtos têm, além da pistola, um botão que emite avisos aos serviços de emergência indicando a localização da vítima.



Malas, sapatos e batons foram os acessórios escolhidos por Shyam Chaurasia para criar os protótipos destas armas que, apesar de não serem letais, têm como principal objetivo afugentar os predadores sexuais.





Apesar do produto ter sido pensado para cidadãs indianas, o criador afirma que esta é uma boa opção para qualquer mulher que pretenda sentir-se mais segura nas ruas da sua cidade.

A tensão na Índia tem vindo a aumentar cada vez mais devido às agressões sexuais frequentes que têm gerado inúmeras revoltas por parte dos cidadãos.



Em novembro de 2019 uma médica veterinária foi abusada sexualmente por quatro homens e, de seguida, queimada viva pelos mesmos.



Os suspeitos foram mortos a tiro pelas autoridades após tentarem roubar as armas dos polícias durante o reconhecimento no local do crime.



Num vídeo de apresentação destas armas ocultas, realizado por Shyam, este explica como tudo funciona. Cada acessório tem um botão e uma pistola. Em caso de aflição a vítima deve premir o botão para informar os serviços de emergência da sua localização. Enquanto as autoridades não chegam, a mala disparará uma bala para afastar o violador e avisar cidadãos que se encontrem nos arredores.

Esta arma é carregada com Festim, ou seja, cartuchos utilizados nas simulações de guerras não tendo as componentes letais que uma bala normal tem, de forma a prevenir mortes indesejadas.



Estes produtos são recarregáveis e encontram-se conectados com um dispositivo móvel via bluetooth.