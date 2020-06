Homem cria sapatos com 75 centímetros para manter distanciamento físico devido à pandemia

Grigore Lup, 55 anos, teve a ideia de criar uns sapatos com 75 centímetros depois de perceber que as pessoas tinham uma grande dificuldade em manter as medidas de distanciamento físico impostas devido à pandemia que tem assolado o mundo."Vemos na rua que as pessoas não respeitam as regras de distanciamento social", referiu o artífice.