Homem dá lição sobre bullying à filha e obriga-a a andar cinco quilómetros

Menina havia sido suspensa numa escola em Ohio, nos Estados Unidos.

11:29

Um homem, Matt Cox, decidiu dar uma lição à filha de 10 anos depois de esta ter sido suspensa por 'bullying' numa escola em Ohio, nos Estados Unidos. O homem fê-la andar cinco quilómetros em temperaturas congelantes.



"Eu sei que muitos de vocês, pais, não vão concordar com isto e está tudo bem. Estou a fazer o que acho certo ao dar uma lição à minha filha para impedi-la de assédio moral", pode ouvir-se no vídeo divulgado pelo pai na sua página de Facebook.



"Os pais precisam de se responsabilizar os seus filhos, por isso fui mostrar como responsabilizo o meu filho", sublinhou.



Segundo Matt Cox, esta foi a segunda vez que a filha esteve envolvida em problemas relacionados com bullying.