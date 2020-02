Homem de 112 anos coroado pelo Guiness como o mais velho do Mundo revela "fórmula mágica"

Watanabe afirmou que a fórmula para alcançar a longevidade é sorrir. "A fórmula mágica é sorrir", afirmou o japonês ao receber a coroação.

Um homem de 112 anos foi coroado como o 'homem mais velho do Mundo' pelo livro de recordes 'Guiness'.Durante o momento de celebração, ChitetsuNascido a 05 de março de 1907, Chitetsu rumou a Taiwan para trabalhar numa plantação de canas de açúcar, onde esteve 18 anos e constituiu família. Casado com Mitsue, teve quatro dos cinco filhos naquela localidade.Chitetsuo serviço militar no final da Guerra do Pacífico, em 1944 e, posteriormente, voltou para Niigata, cidade natal. Atualmente numa casa de repouso, Chitetsu manteve-se ativo até ao verão passado. Diariamente, o homem fazia exercícios (como parte da reabilitação), origami, caligrafia e exercícios de matemática.

Chitetsu tem quatro anos a menos comparativamente ao recorde do homem mais velho de todos os tempos, detido por Jiroemon Kimura (Japão), que nasceu a 19 de abril de 1897 e morreu aos 116 anos e 54 dias em 12 de junho de 2013.



Kane Tanaka é atualmente a mulher mais velha do Mundo. Comemorou em janeiro o seu 117º aniversário.