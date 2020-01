Homem de 20 anos acorda com desconhecido a chupar-lhe os dedos dos pés

Um jovem de 20 anos acordou durante a noite na véspera de natal com um desconhecido a chupar-lhe os dedos dos pés. O suspeito garantiu à vítima que não tinha quaisquer intenções de roubar dinheiro ou pertences da sua habitação na Florida, nos Estados Unidos.Após o adolescente se deparar com o desconhecido no quarto os dois envolveram-se numa rixa e o suspeito ameaçou mesmo retirar uma arma das calças.O suspeito acabou por fugir da habitação. A vítima ainda contactou uma equipa de cães treinados, que, apesar das tentativas para farejar o paradeiro do suspeito, não foi capaz de o detetar.De acordo com as autoridades, as amostras de ADN retiradas dos pés da vítima já foram analisadas e não se associaram a nenhum criminoso presente na base de dados local.A polícia ainda confirmou ao jornal local Brendanton Herald que esta foi, possivelmente, uma ocorrência pontual tendo em conta que, desde então, não existiram mais relatos semelhantes.