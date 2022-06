Identificado autor do tiroteio em fábrica dos EUA que matou três pessoas

Um homem de 23 anos está a ser acusado de homicídio e agressões por suspeitas de ser o autor do tiroteio na fábrica Columbia Machine em Maryland, nos Estados Unidos da América, esta quinta-feira.Pelo menos três pessoas morreram na sequência do tiroteio, segundo a polícia.Segundo o The Hill, o Gabinete da polícia de Washington identificou o suspeito que enfrenta, agora, mais de 24 acusações relacionadas com o tiroteio. O comunicado das autoridades locais refere que o homem era funcionário da fábrica e apareceu para trabalhar naquele dia, como habitualmente.