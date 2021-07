Homem de 24 anos detido por engravidar e manter relação com criança de 12

Um homem de 24 anos foi detido por suspeitas de violar uma menina de 12 anos, depois de a levar ao hospital por estar grávida.A polícia foi chamada no dia 14 de julho ao Hilcrest Medical Center, nos Estados Unidos, após a denúncia de uma possível violação envolvendo o jovem e a criança.De acordo com o jornal Daily Mail, o suspeito teria admitido à polícia que mantém uma relação com a menina desde outubro de 2020, referindo com orgulho ser o pai do bebé.Apesar da idade da mãe, o bebé nasceu saudável e tiveram alta hospitalar, enquanto o companheiro fora detido por violação de menores em primeiro grau, estando sujeito a outras acusações relacionadas com a gravidez da menor.Não foi revelada a forma como o jovem e a criança se conheceram ou iniciaram a relação, mas publicações nas redes sociais sugerem que as famílias de ambos saberiam do caso.