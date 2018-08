Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 25 anos tem aparência de menino de 12

Jovem sofre de doença genética rara que o faz viver preso dentro do corpo de uma criança.

Tomasz Nadolsk, um homem de 25 anos que vive preso dentro do corpo de uma criança, sofre de uma doença rara que lhe confere a aparência de alguém com 12 anos denominada doença de Fabry.



"Tenho 25 anos e gostava de ter uma aparência como qualquer homem da minha idade. Odeio este rapazinho que todos os dias vejo no espelho, porque não sou eu", confessou o jovem polaco em declarações ao The Sun.



Os problemas começaram quando Tomasz tinha sete anos e começou a vomitar no final de todas as refeições. Nessa altura começou a sentir muitas dores de estômago, nas mãos e nos pés. Durante muito tempo, os médicos não conseguiram descobrir o que o menino tinha.



"Os meus pais ficaram obcecados comigo. Eles viam que algo se passava comigo mas acreditaram nos médicos que diziam que o meu problema era psicológico e não fisíco e por isso obrigavam-me a comer", afirmou, acrescentado que a sua condição levou a que as suas relações familiares deteriorassem, uma vez que todos o tratam como uma criança por causa do seu aspeto.



O jovem garante não se sentir compreendido por nenhum dos seus parentes, o que o levou a isolar-se e a ficar muitas vezes sozinho em casa a ver televisão. "Eu passo por muitas situações infelizes no meu dia a dia. Quando mostro a minha identificação pessoal à polícia, por exemplo, eles acusam-me de usar uma identidade falsa", adianta.



Para além dos problemas de autoestima, Tomasz vê ainda a sua saúde muito condicionada. Devido aos seus problemas de estômago, o jovem tem de estar ligado a soro durante 20 horas por dia, de modo a poder receber os nutrientes necessários.



O jovem precisa constantemente de ser medicar com analgésicos, incluindo morfina, para conseguir lidar com as dores que sente. "Sinto dores nas articulações, nos ossos, nos músculos. Cada centímetro do meu corpo me dói. Não consigo dormir ou viver normalmente", lamenta.