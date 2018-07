Homem de 41 anos casa com menina de 11 e matrimónio gera polémica

Fotografias partilhadas pelo noivo estão a ser criticadas nas redes sociais.

15:43

O casamento de um homem com 41 anos com uma menina de 11, na Malásia, está a gerar polémica nas redes sociais. O noivo publicou várias fotografias do casamento onde, entre outros momentos da cerimónia, surge a criança a beijar a mão do recente marido e este a abrir os presentes.

Che Abdul Karim, conhecido por ser rico e negociante numa sucata de borracha, celebra assim o terceiro casamento. O homem já tem duas esposas e seis filhos, com idades entre os 5 e os 18 anos, segundo o The Sun.

Os pais da menina estão de acordo com o casamento, dado que este só se irá formalizar quando a criança completar os 16 anos. Alegadamente, a aprovação do matrimónio tem a ver com a situação de pobreza em que vivem.

As críticas ao polémico casamento estão relacionadas com situações de pedofilia, exploração e pornografia infantil por parte do noivo.

Che Abdul Karim revela-se desapontado com as críticas e alegações feitas contra si depois de publicadas as fotos do seu terceiro casamento. Também a criança confessa não compreender as discussões em torno da cerimónia pois diz estar realmente apaixonada pelo homem.