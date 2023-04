Homem de 45 anos morre a voltar para casa após terminar Maratona de Londres

A página oficial da Maratona de Londres divulgou, esta quarta-feira, um comunicado oficial onde comunica a morte súbita de Steve Shanks, um homem de 45 anos que participou na prova e a terminou em menos de 3 horas.Segundo a nota em questão, Shanks, um "atleta muito experiente que já tinha terminado diversas maratonas", viajava para casa no passado domingo, dia 23, quando não resistiu e acabou por perder a vida.A causa de morte, diz a mesma fonte, "será determinada posteriormente através dos exames médicos".Jessica, a mulher de Steve, demonstrou-se "em choque e devastada", tendo acrescentado que a morte do atleta aconteceu de forma "súbita e inesperada".Depois de divulgada a notícia da morte do Steve, multiplicam-se as homenagens ao maratonista. Em memória de Steve foi criada uma página de angariação de fundos para a Sociedade de Esclerose Múltipla, uma vez que esta era uma causa próxima do atleta.Em apenas 14 horas, foram arrecadados 2.000 libras (cerca de 2.230 euros) do objetivo de 2.500 libras (cerca de 2.787 euros), revela a BBC News."Todos na Maratona de Londres ficaram profundamente tristes ao saber da morte súbita de Steve Shanks, que viajava para casa no dia 23 de abril depois de ter participado na Maratona.Steve, que tinha 45 anos e vivia em Bingham, Nottingham, era um atleta muito experiente que já tinha terminado diversas maratonas e que, no domingo, concluiu a prova em 2:53:26 horas.Todas as pessoas envolvidas na organização do evento expressam as mais sinceras condolências à mulher, família e amigos do Steve.Uma angariação de fundos para a Sociedade da Esclerosa Múltipla foi aberta em memória do Steve.A causa de morte será determinada posteriormente através dos exames médicos.A família pediu privacidade e, mediante o pedido da mesma, não vão ser divulgados mais detalhes".