Homem de 62 anos desaparecido no mar durante 43 horas encontrado vivo agarrado ao barco

É uma história com um final feliz. Stuart Bee, de 62 anos, desapareceu na tarde desta sexta-feira após rumar para alto mar com o seu barco e foi encontrado, vivo, 43 horas depois a 86 milhas da costa da Flórida, nos Estados Unidos.A família deu o alerta quando Stuart não voltou da sua viagem e a Guarda Costeira entrou em ação com a ajuda de uma aeronave Hercules C-130.Na manhã de domingo, a tripulação de um navio de carga avistou Bee agarrado à proa do seu barco cujo motor se tinha estragado. A tripulação resgatou-o da água e trouxe-o de volta à costa.Stuart esteve dois dias em alto mar, em cima do barco prestes a afundar. "Foi acordado abruptamente em algum momento depois da meia-noite de domingo, quando a água entrou na cabine dianteira e o empurrou para fora da escotilha dianteira do navio", descreve a Guarda CosteiraAo ver o navio de carga Angeles à distância, na manhã de domingo, Bee tirou a camisa e começou a acenar para chamar a atenção da tripulação tendo conseguido ser resgatado da água por este navio.