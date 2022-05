Homem de 68 anos é suspeito de matar uma pessoa e ferir outras cinco num tiroteio na Califórnia

David Chou, 68 anos, residente em Las Vegas, foi identificado pelas autoridades californianas como o autor de um tiroteio que aconteceu este domingo na Califórnia, segundo a Reuters. O suspeito matou uma pessoa e feriu outras cinco durante um almoço numa igreja na Estrada El Toro em Laguna Woods, na Califórnia, EUA.As vítimas, entre 66 e 92 anos, foram levadas para o hospital, sendo que quatro delas sofreram ferimentos graves.De acordo com as autoridades, David Chou foi detido no local e a arma foi apreendida.O suspeito está a ser acusado do crime de homicídio e ainda cinco acusações de tentativa de homicídio.