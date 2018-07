Homem de 71 anos morre a comer ostras

Norte-americano terá sido vítima de contaminação por bactérias mortais.

11:13

Um homem, de 71 anos, morreu após comer ostras cruas contaminadas com bactérias mortais. O residente na Florida, EUA, perdeu a vida ao almoçar num restaurante local.



O homem contraiu Vibrio vulnificus, uma bactéria mortal, encontrada normalmente em marisco.



O departamento de saúde confirmou a morte do homem a um jornal local. De acordo com informações dadas ao Daily Mail, é raro o ser humano ser infetado com a bactéria, embora ela pode ser contraída ao ingerir este tipo de produtos.





Para além disso, a bactéria também pode afetar quem mergulhar em lagos, praias ou rio contaminados, especialmente se a vítima tiver cortes ou arranhões.