Idoso de 80 anos que venceu três cancros ganha mais de 70 mil euros na lotaria

na lotaria da véspera de Natal. O homem quase desmaiou quando o cheque do prémio foi entregue à sua porta."Estava a tremer, e não foi devido ao frio. A sensação é indescritível. Ter tanto dinheiro na mão, não parece real", confessou o vencedor da lotaria britânica People's Postcode Lottery, ao jornal britânico The IndependentBill Puffett enfrentou três tipos de cancro diferentes ao longo da vida. Teve melanoma - um cancro na pele -, cancro na próstata e cancro nos intestinos. Depois de todos os problemas de saúde pelos quais passou, Puffet descreveu a vitória como "a cereja no topo do bolo".