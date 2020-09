Homem de 84 anos morreu em janeiro e foi o primeiro óbito por coronavírus no Reino Unido

Peter Attwood, um homem britânico de 84 anos, morreu no final de janeiro vítima de Covid-19, sabe-se agora, tendo-se tornado na primeira vítima mortal por coronavírus no Reino Unido.

O idoso perdeu a vida no dia 30 de janeiro, numa altura em que alegadamente o vírus não teria chegado à Europa, estando ainda baseado na China e nos países asiáticos periféricos.

Inicialmente, acreditava-se que a primeira morte por Covid-19 registada em Inglaterra tinha sido no dia 2 de março. No entanto, testes posteriores revelaram que Attwood tinha vestígios de coronavírus no tecido pulmonar, tendo a Covid-19 e uma broncopneumonia sido associadas às causas da morte.

A filha do britânico disse ao jornal The Sun que o pai tinha sido internado com uma tosse forte no dia 7 de janeiro e que só agora conseguiu perceber a razão da morte do pai.

"Os médicos fizeram-lhe todo o tipo de testes, mas ninguém fazia ideia do que ele tinha. Os exames ao sangue mostravam um nível alto de infeção. Morreu no dia 30 de janeiro e a certidão de óbito provisória dizia que tinha sido de insuficiência cardíaca e pneumonia (…) Agora percebemos que o vírus já se estava a espalhar desenfreadamente neste país em dezembro ou até antes disso", disse a filha da vítima.

Contactada por meios de comunicação britânicos, fonte do Governo lamentou a morte de Attwood mas reforçou a ideia de que ainda não há evidências de uma transmissão de vírus dentro da comunidade em janeiro de 2020.