Homem de 86 anos mata patrão a tiro depois de ser despedido

Um homem de 86 anos matou o patrão a tiro na Florida, Estados Unidos da América, depois de ser informado de que iria ser despedido.



O jornal norte-americano, New York Post, refere que o homem, que trabalhava na produção de cana de açúcar há 30 anos, estava a passar por dificuldades financeiras e teve um ataque de raiva quando lhe foi dito que ia ser despedido.

Felix Cabrera aproximou-se do patrão, tirou a arma do bolso e disparou contra a vítima.

As autoridades locais encontraram a vítima morta no chão e o agressor nas redondezas do local do crime. A polícia acredita que se trata de um ataque planeado, avança o New York Post.

A polícia deteve o agressor e este foi acusado de homicídio em primeiro grau.