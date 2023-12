Homem declarado inocente após 48 anos preso por homicídio nos Estados Unidos

Um homem de 71 anos foi declarado inocente esta terça-feira, no Estado norte-americano do Oklahoma, depois de passar quase 50 anos preso por um homicídio que não cometeu.

Glynn Simmons tornou-se a pessoa que passou mais tempo presa na história dos Estados Unidos antes de ser inocentada, de acordo com o Registo Nacional de Exonerações dos EUA.

Juntamente com outro homem, Don Roberts, este afro-americano foi condenado à morte em 1975 pelo assassinato de um funcionário de uma loja de bebidas, durante um assalto em Edmond, uma cidade no Estado do Oklahoma.