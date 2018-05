Homem deita mais de 15 mil euros do patrão no lixo

Funcionário deitou fora por engano um saco de lixo com 15 mil e 900 euros em notas, no Brasil.

Um funcionário de uma loja em São Paulo, no Brasil, deitou fora um saco do lixo com 15 mil e 900 euros em notas, que pertenciam ao dono da loja, o seu patrão.

O dono do estabelecimento teria guardado alguns envelopes com dinheiro dentro de um saco, para transportar posteriormente para o banco, segundo avança o jornal brasileiro G1.

Depois do insólito, o dinheiro acabou por ser encontrado e recuperado por uma equipa de três funcionários e o motorista do camião do lixo, que acabaram por ser recompensados com o equivalente a 20 euros, como forma de agradecimento.