Homem desaparece e é encontrado em coma num hospital em Nova Iorque

Tiburcio Castillo, um imigrante mexicano que trabalhava como estafeta num restaurante em Nova Iorque, nos EUA, morreu na passada terça-feira após ter sido violentamente agredido por cinco homens.



'Tibo', como era mais conhecido, regressava a casa no dia 28 de junho, depois de mais um dia de trabalho. O homem deslocava-de de bicicleta na ponte da Avenida Willis, quando foi surpreendido por um grupo de cinco indivíduos, que o roubaram e espancaram.





Castillo não regressou a casa na fatídica noite, nem apareceu no trabalho no dia seguinte. A família não sabia do seu paradeiro e acabou por encontrá-lo internado no Hospital Lincoln, em Bronx, Nova Iorque, a lutar pela vida. 'Tibo', de 37 anos, sofreu lesões cerebrais irreversíveis e ficou 13 dias ligado a uma máquina de suporte de vida, de acordo com o jornal Daily Mail. Acabou por perder a vida na passada terça-feira.A vítima era casada e tinha quatro filhos."Era um indivíduo inacreditavelmente gentil", disse Alex McNeice, um dos donos do restaurante onde Castillo trabalhava. "Ele tinha sempre um sorriso na cara. Nunca se queixou. Trabalhava aqui seis noites por semana", acrescentou ainda.McNeice criou um fundo monetário para apoiar a família de 'Tibo'. Esta sexta-feira, decorreu ainda uma angariação de fundo no restaurante.Até ao momento, ainda não foram identificados os autores das violentas agressões.