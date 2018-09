Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica sem bilhete para concerto de Ice Cube e responde aos tiros

Polícia foi chamada a intervir e teve de disparar sobre festivaleiro descontente.

10:48

Um homem, irritado por não ter conseguido bilhete para um concerto do rapper Ice Cube, decidiu pegar na arma à porta do recinto em San Diego, nos EUA.



O homem, armado com uma arma semi-automática banhada a prata, disparou para o ar e foi rapidamente neutralizado pelas autoridades, que o atingiram a tiro e com um taser.



Tudo aconteceu ao final da tarde deste domingo, pouco antes de começar o concerto. O homem ter-se-á dirigido à bilheteira para comprar bilhete e reagiu mal ao saber que o concerto estava esgotado.



Mais ninguém ficou ferido neste incidente.