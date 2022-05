Homem descobre cancro no cérebro depois de uma semana de “ressaca”

Mark Brandish descobriu um tumor cerebral depois de sentir uma forte dor de cabeça durante uma semana em abril de 2021, no entanto, considerou que era apenas uma ressaca e que já não sabia "lidar com o seu gin".

Inicialmente, segundo o Daily Star, a dor de cabeça foi apontada como um sintoma secundário da toma da vacina da Covid-19, contudo, no mesmo ano, os médicos descobriram que o homem tinha um glioblastoma, um tipo de cancro cerebral que afeta as células que auxiliam na composição do cérebro e nas funções dos neurónios.

A mulher, Felicity, relembra que, um mês antes do diagnóstico, Mark subiu uma colina muito íngreme e disse que "estava tão em forma quanto um jovem de 22 anos".

"Ele sempre foi bastante ativo, por isso, é inacreditável que no espaço de um mês ele tenha decaído tão rapidamente", acrescentou a mulher.