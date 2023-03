Homem descobriu através do Apple Watch acidente que matou a mulher e os filhos na Austrália

Um homem que estava a trabalhar na manhã desta segunda-feira soube através do relógio da marca Apple que a mulher e os dois filhos tinham sofrido um acidente, afirma o canal de televisão australiano 7News.

O acontecimento ocorreu na autoestrada de Sydney, na Austrália, quando a mulher de 34 anos tentou fazer uma inversão de sentido de marcha acabando por colidir com um camião de cimento.

Segundo o jornal Daily Mail, o motor do carro foi encontrado quase 100 metros depois do local do acidente.

A mulher e o filho mais velho morreram na colisão e a bebé de quatro meses morreu no hospital esta quarta-feira.

Uma das funcionalidades do relógio da Apple é detetar um acidente de viação grave, podendo ajudar a ligar aos serviços de emergência e a notificar contactos de emergência.