Homem desespera por ajuda para lidar com hábitos de higiene bizarros da namorada

Companheira só toma banho num intervalo entre 7 a 10 dias. Quando está com o período ainda piora.

10:05

Um homem revelou no site 'reddit' estar em grandes dificuldades para avançar na relação com a namorada. Descobriu há cerca de um mês que a companheira só toma banho a cada 7 a 10 dias.



O jovem, que preferiu permanecer no anonimato, recorreu à internet, mais especificamente ao site 'reddit', para pedir ajuda.



Depois de terem decidido viver juntos, o homem apercebeu-se que a companheira só se lavava num espaço de tempo entre 7 a 10 dias. Para ela, é completamente normal, revela o namorado.



A única explicação que ela lhe deu foi que a água era má para o seu cabelo.



O desespero levou mesmo o homem a contar que nem quando a mulher está com o período se lava com mais frequência.



Os utilizadores do site também ficaram chocados e não conseguiram encontrar grandes soluções para ajudar o homem que está desesperado.