Homem detido após colidir com carro na residência oficial do primeiro-ministro britânico

Um homem foi detido esta quinta-feira por suspeita de danos criminais e condução perigosa, depois de ter colidido com o carro nos portões da Downing Street, em Londres, onde se situa o gabinete e a residência do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.A colisão aconteceu cerca das 16h00. Apesar do acidente ter acontecido enquanto o carro circulava devagar, algumas pessoas foram vistas a fugir rapidamente do local."O incidente está a ser tratado pelos agentes locais em Westminster e não está a ser tratado como relacionado com terrorismo", disse a polícia local, citada pela Reuters.O jornal britânico The Sun revelou que Rishi Sunak estava a trabalhar em Downing Street esta tarde.