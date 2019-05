Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após matar cunhada por causa de bruxaria em Moçambique

Suspeito encontra-se nas celas da Policia de Gondola a aguardar transferência.

Por Lusa | 18:32

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um homem de 39 anos, no centro do país, indiciado pelo homicídio de uma cunhada que acusava de bruxaria, disse esta terça-feira à Lusa fonte policial.



"As coisas não lhe corriam bem e ele presumiu que era a cunhada a mentora do caos na sua vida", disse Mateus Mindu, porta-voz da PRM em Chimoio, capital provincial de Manica.



Ataques a parentes acusados de prática de feitiçaria são comuns em vários distritos da região, acrescentou.



O crime ocorreu na segunda-feira, na aldeia de Doiroi, distrito de Gondola e foi denunciado pelo marido da vítima e irmão do detido.



O agressor confesso consumou o homicídio na residência da cunhada, agredindo-a com uma cadeira, após várias ameaças e depois de a acusar de interferências na sua vida conjugal, disse o porta-voz da PRM.



O detido encontra-se nas celas da Policia de Gondola a aguardar transferência na continuidade do processo judicial.