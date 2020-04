Homem detido após quebrar quarentena e percorrer 15 quilómetros para comprar pão

Um homem de 67 anos foi apanhado pela Guardia Civil em Zaragoza, Espanha, enquanto se deslocava 15 quilómetros da sua residência, onde se encontrava confinado, para comprar pão.



Segundo a publicação espanhola El Periódico, o homem, que foi mandado parar numa operação de fiscalização, justificou a deslocação com a compra de pão na sua cidade natal, em El Burgo de Ebro.







A desculpa da compra do pão tem sido utilizada por vários cidadãos que tentar violar a ordem de confinamento decretada no país vizinho.