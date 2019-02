Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após tentar vender droga em formato de doces

Investigações sobre o tipo de droga e outros casos idênticos já estão em andamento.

10:03

Um homem foi detido na noite desta terça-feira em Gravesend, Kent, em Inglaterra, após ter sido mandado parar pela polícia e as autoridades terem encontrado drogas em formato de doces.



A Unidade de Policiamento de Estradas da Polícia de Kent revistou o veículo e acabou por encontrar os referidos doces.



"Claramente que se destinavam para venda a crianças", avança a polícia. "O condutor do veículo foi detido pela intenção de vender as drogas", acrescentam as autoridades.



As imagens mostram a polícia no local da ocorrência e as gomas embaladas. Os moradores mostram-se preocupados porque as drogas parecem "doces normais".



