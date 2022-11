Port Authority police boarding the flight to arrest the passenger pic.twitter.com/6yzQXI5aMn — JT Genter (@JTGenter) November 19, 2022

Um homem foi detido, esta sexta-feira, durante um voo tripulado pela companhia LOT Polish Airlines com destino a Nova Iorque após ter tentado entrar no cockpit.Após ter-lhe sido negado o acesso à cabine, o passageiro tornou-se agressivo e começou a bater na porta do cockpit, tendo a tripulação e os restantes passageiros contido o homem até à aterragem.O homem acabou por ser detido pela polícia e foi transportado para o hospital para uma avaliação psicológica.