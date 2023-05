Homem detido por abrir porta de emergência de avião que se preparava para aterrar na Coreia do Sul

Um homem, com cerca de 30 anos, foi detido por abrir a porta de emergência de um avião quando este se preparava para aterrar no Aeroporto Internacional de Daegu, na Coreia do Sul. Na aeronave seguiam 194 pessoas.Faltavam cerca de três minutos para a aterragem, quando um passageiro sentado junto a uma porta de emergência abriu uma tampa e puxou uma alavanca para que a porta se abrisse a cerca de 200 metros acima do solo, avança a agência Reuters.Foi partilhado um vídeo nas redes sociais que mostra a abertura na parte lateral da aeronave. Alguns passageiros precisaram de receber assistência médica devido ao choque, mas não houve registo feridos mais graves, reporta a BBC News, que cita os meios de comunicação sul-coreanos.Nove dos passageiros, oito deles crianças, foram depois transferidos para um hospital nas proximidades devido a problemas respiratórios.As crianças que seguiam naquele avião iam a caminho de um evento desportivo. "Tremeram, choraram estavam assustadas", referiu um dos pais.O homem foi detido após a aterragem. As autoridades tentam perceber o que motivou o crime.