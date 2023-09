Homem detido por apalpar rabo de jornalista espanhola em direto

AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

As autoridades espanholas detiveram um homem de 25 anos acusado de assédio sexual a uma jornalista do canal Cuatro, no centro de Madrid, esta terça-feira.Isa Balado estava em direto quando o detido a apalpou e lhe perguntou: "De que canal és?". A espanhola continuou a emissão antes de ser interrompida pelo pivô no estúdio."Acabou de te tocar no rabo?", questionou o jornalista, ao que Isa Balado respondeu afirmativamente, em estado de choque. A repórter dirigiu-se, de seguida, ao agressor, de nacionalidade romena, e repreendeu-o pelo ato."Por muito que me queiras perguntar de que canal sou, tens mesmo de me tocar no rabo? Estou em direto e estou a trabalhar", esclareceu. O homem negou o toque na mulher, contrariado pelas imagens. "Tocaste-me sim, gostava que me deixasses fazer o meu trabalho", ripostou ela.Depois de voltar à emissão a jornalista acrescentou que o homem continuava a fazer o mesmo com outras mulheres na rua. Os agentes da 'Policía Nacional' espanhola foram ao local, onde detiveram o agressor, que não tem antecedentes criminais.