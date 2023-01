Homem detido por contratar assassinos para matar a mulher e o atual namorado nos EUA

Um homem foi detido por contratar assassinos para matar a mulher e o atual namorado da mesma, em Massachusetts, nos EUA. No entanto, os alegados assassinos eram agentes infiltrados da polícia norte-americana.O plano de Mohammed Chowdhury, de 46 anos, ia ser posto em prática esta terça-feira, disseram os agentes à ABCNews.O homem já tinha partilhado com os alegados assassinos horários e locais de trabalho das vítimas, assim como moradas, fotografias e outras informações, juntamente com instruções claras para garantir que as provas não apontariam para ele. O último passo foi reunir-se com os homens contratados e pagar uma quantia inicial de 500 dólares (460 euros). Foi nessa altura que Chowdhury foi detido.Segundo um relatório da polícia, divulgado à imprensa, Chowdhury começou a procurar por alguém que assassinasse a mulher em novembro do ano passado, mas o primeiro homem contratado ficou com o dinheiro e não deu seguimento ao crime. Foi então que Chowdhury contactou outra pessoa, que acabou por apresentar uma denúncia junto das autoridades"Chowdhury disse ao indivíduo que precisava que o assassinato fosse cometido o mais depressa possível e que conseguiria o dinheiro necessário, mesmo que tivesse que assaltar uma loja", refere o comunicado. O homem ofereceu, no total, oito mil dólares (7400 euros) pelo crime.Durante os últimos dois meses, os agentes que se fizeram passar por assassinos contratados reuniram-se com Chowdhury para planear o crime. O homem terá explicado que a mulher não o deixava ver os filhos e que o deixou pelo atual namorado, que também queria ver morto.Segundo o relatório policial, Chowdhury referiu várias vezes a importância de encobrir o assassinato e assegurar que não havia possibilidade do crime ser-lhe associado.O homem aguarda agora julgamento e, se for considerado culpado, enfrenta até dez anos de prisão.