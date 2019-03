Homem mascarado de gorila espia e assusta moradores

Jeremie Moran foi apanhado em flagrante e detido pelas autoridades nos Estados Unidos.

Jeremie Moran foi detido, na semana passada, por espiar habitações e aterrorizar várias pessoas, em Sulphur, no estado norte-americano do Luisiana. Segundo os relatos dos moradores locais, o homem vestia-se de gorila, para não ser reconhecido enquanto vagueava pelas ruas a observar as moradias.



Em declarações ao jornal Mirror, as autoridades avançaram que o homem entrava dentro das propriedades e assustava os moradores. Quando apanhado em flagrante, Jeremie invadiu uma casa e escondeu-se debaixo do colchão de um dos quartos. O suspeito ainda resistiu violentamente à força policial quando as autoridades o caçaram. Foi levado para a esquadra local.



Jeremie Moran enfrenta diversas acusações: além de ser suspeito de entrar, de forma não autorizada, nas habitações, o homem ainda tinha na sua posse drogas, aparelhos de eletrónicos de utilização em atividades ilícitas. Ainda vai responder em tribunal pelo uso de máscara em locais públicos, de modo a esconder a identidade para praticar os crimes.



As forças policias desconhecem ainda os motivos que levaram o suspeito a cometer estes atos.



A data de leitura da sentença ainda é desconhecida, mas o jornal reportou que Jeremie Moran pode vir a ser condenado a uma pena até três anos de prisão.