Homem detido por fotografar zonas íntimas de passageiros dentro de comboio em Espanha

Um agente da guarda civil espanhola, que se encontrava fora de serviço, deteve um homem dentro de um comboio que estava a tirar fotografias às partes íntimas do agente e de outros passageiros.

Segundo a Direção Geral da Guarda Civil, o homem foi detido no passado dia 01 de outubro. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o agente estava a realizar a viagem de comboio em direção ao local de trabalho quando foi avisado por uma passageiro de que o suspeito estava a tirar as fotografias.

Depois de se identificar como guarda civil, o agente pediu explicações ao homem, que negou os factos e tentou apagar as fotografias em causa.

Foi nesse momento que o agente decidiu avisar os seguranças do comboio. A viagem teve de ser interrompida na estação de Chamartín, em Madrid, onde o suspeito foi detido e o seu telemóvel apreendido.



O dispositivo continham as imagens das zonas íntimas do agente e de outros passageiros.



O suspeito enfrenta agora uma acusação de crime contra a privacidade.