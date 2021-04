Homem infeta 22 pessoas após ir trabalhar com febre e teste positivo à Covid-19

Um homem de 40 anos foi detido por ter alegadamente infetado 22 pessoas com o vírus do novo coronavírus, na localidade de Manacor, em Mallorca, Espanha. Oito doente ficaram infetados por contacto direto no local de trabalho e no ginásio que o homem frequentava.O detido contraiu Covid, tinha febres de 40 graus, mas ainda assim deslocava-se ao local de trabalho sem o uso de máscara, informou a Polícia Nacional.As autoridades deram início a uma investigação em janeiro, após um surto de Covid-19 no local de venda de alimentos onde trabalhava o suspeito. Os colegas de trabalho revelaram que desconfiavam do homem por este apresentar sintomas da doença, facto que se veio a comprovar.O homem realizou um teste PCR, foi aconselhado a cumprir um período de quarentena, mas desobedeceu às ordens dos médicos.Foi detido e apresentado em tribunal na sexta-feira.