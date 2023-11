A polícia espanhola deteve um homem que matou à facada a ex-companheira, de 25 anos, e a filha, de cinco, em Madrid. O homicida, que tinha uma ordem de restrição, foi encontrado em estado grave na casa onde estavam os corpos das vítimas.

Segundo o jornal La Vanguardia, a filha do detido tinha ferimentos ao nível do pescoço, enquanto que a ex-namorada estava ferida no peito e em outras partes do corpo.

As autoridades estão a investigar o caso.