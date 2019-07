Homem detido por não conseguir pagar 400 euros de marisco em restaurante de luxo

Um homem de nacionalidade italiana foi detido após ter consumido 400 euros em marisco numa das marisqueiras mais caras de Formentera, em Espanha, na passada quinta-feira.

Segundo avança o jornal espanhol El Mundo, o homem terá entrado sozinho no restaurante Es Molí de Sal e, depois de escolher uma mesa com vista para o mar, pediu duas doses de ostras como entrada. Depois, terá comido dois pratos de massa com lagosta, duas doses de marisco frito e bebido vinho para acompanhar toda a refeição.

No final da refeição, quando recebeu a fatura, que superava os 400 euros, o homem avançou que não tinha dinheiro para pagar a conta. Nesse momento, os empregados do estabelecimento chamaram a Guardia Civil ao local.

"O cliente pensou que íamos deixá-lo ir embora para evitar um escândalo, mas enganou-se", avançou Juan Yern, dono do restaurante situado na praia de Illetas. O homem aguarda agora julgamento em liberdade.