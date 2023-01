Homem detido por ser suspeito de matar um menino de oito anos em Espanha

Um homem de 34 anos foi detido esta quarta-feira por ser suspeito do homicídio de um menino, de oito anos, em Loma Colemnar, Espanha.Mohamed Abdeselam foi encontrado sem vida com um grande golpe no cabeça e seminu no dia 19 de dezembro. O menor desapareceu no dia anterior, após ter estado a jogar futebol perto de casa.De acordo com o jornal El Pais, o detido, que tem cadastro, reside num bairro próximo ao local onde morava a criança. Até ao momento não são conhecidas as motivações para o homicídio da criança.A família do rapaz já reagiu à detenção do homem de 34 anos. "Estamos aliviados por não se tratar de ninguém do nosso bairro", disse o pai de Mohamed Abdeselam em lágrimas esta quarta-feira, após a detenção do suspeito.