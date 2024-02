Homem detido por tentativa de homicídio ao empurrar passageiro para os carris do metro em Londres

Um homem de 25 anos foi detido, este sábado, por suspeita de tentativa de homicídio depois de um passageiro ter sido empurrado para os carris do metro na estação de Oxford Circus, em Londres, avança o The Mirror.Segundo o jornal, os agentes da polícia britânica foram chamados ao local por volta das 15h00 e lançaram um apelo às testemunhas para que contactassem a polícia caso tivessem informações relevantes para a investigação.A população conseguiu ajudar a vítima a sair dos carris antes de o metro chegar à estação, tendo ficado apenas com ferimentos ligeiros.