Homem detido por ter atirado filha de apenas 7 semanas da varanda de um segundo andar

Um homem de 32 anos está acusado de matar a filha de apenas sete semanas depois de a ter, alegadamente, atirado da varanda do seu apartamento, num segundo andar.

Clarence Martin Jr., que terá tido um ataque de fúria, foi detido pela polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, por suspeita de homicídio em primeiro grau.

O relatório do médico legista concluiu que a bebé, chamada London, morreu com o trauma que sofreu na cabeça com a queda.

De acordo com relatos, o suspeito tirou a bebé dos braços da mãe e atirou-a, logo em seguida, da varanda de um segundo andar.

Martin ainda terá fugido num automóvel antes de ser intercetado pelas autoridades locais, já nas imediações do McCarran International Airport, onde se fazia passar por um funcionário.