Homem detido por transportar arma e dezenas de balas na Disney World nos EUA

Um homem que circulava na Disney World, em Orlando, nos EUA, foi detido com uma arma e 48 balas. Aaron Lopez, de 35 anos, tentava entrar numa diversão quando os sensores de segurança dispararam.Tudo aconteceu no passado dia 27 de maio.Inicialmente, o suspeito alegou ter apenas uma faca, mas acabou por revelar à equipa de segurança que transportava também uma arma e munições. Lopez acabou escoltado do parque e preso.

"Disse que tinha uma licença válida de porte de arma de fogo, mas que não podia ser localizada através de qualquer banco de dados por aplicação de lei", revelaram as autoridades em comunicado.



